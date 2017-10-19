По итогам III квартала Халг Банк продемонстрировал динамичный рост финансовых показателей

2017-10-19 13:18 | www.oxu.az | 3

ОАО "Халг Банк" по итогам деятельности за третий квартал 2017 года продемонстрировал динамичный рост финансовых показателей. По сравнению с показателем на конец прошлого года "Халг Банк", по итогам 9 месяцев увеличил активы на 8,2%, доведя этот показатель до 1 млрд 805,244 млн манатов.

Чистый процентный доход Банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13% и составил 56,995 млн манатов, операционные доходы составили 2,53 млн манатов. Стоит отметить что, положительный тренд в чистых процентных доходах Банка является следствием диверсификации доходных активов и снижения расходов. Сравнивая процентный доход от ценных бумаг "Халг Банка" за текущий отчетный период и аналогичный период прошлого года, налицо рост дохода от 176 тысяч манатов до 5 млн манатов. В общем же портфель ценных бумаг Банка за 2017 год увеличился от 8 млн до 116 млн манатов. Банк инвестирует в ценные бумаги со стабильным доходом и низким уровнем риска в разной валюте как на местных, так и на зарубежных фондовых рынках. Таким образом, "Халг Банк" сохранил прибыльность в течение всего 2017 года и завершил третий квартал с прибылью в 13,124,66 млн манатов.

Сумма уставного капитала Банка в течение года увеличилась на 6,35% и составила 225,078,6 млн манатов. Совокупный капитал по сравнение с прошлым годом увеличился до суммы 251,843,62 млн манатов, что означает 10,75% прироста. Также в течение 2017 года "Халг Банк" выделил резервы на покрытие возможных убытков на сумму 25,051 млн манатов, увеличив общую сумму резервов до 127,897 ман манатов.

В результате эффективных и своевременно принятых мер, обьем просроченных кредитов в кредитном портфеле снизился на 21%, составив при этом всего лишь 63,461 млн манатов. Также, за счет повышения стандартов качества предоставляемых услуг и продуктов, оптимизировались кредитный и депозитный портфели Банка, составив 1 млрд 285,399 млн манатов и 1 млрд 186,445 млн манатов соответственно.

Одним из приоритетных направлений стратегии развития Банка в 2017 году является развитие филиальной сети. Наряду с увеличением финансовых показателей, увеличилось и количество филиалов. В течение года начали функционировать два новых филиала – "Товуз" и "Гёйчай", предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг и продуктов. 29-й по счету филиал "Гёйчай" начал действовать с 16 октября текущего года. Также, уделяется внимание развитию сети банкоматов и ПОС-терминалов, росту обьема безналичных рассчетов, чему свидетельствует увеличение количества карт на 72% за текущий год. Количество клиентов за этот год увеличилось на 21%.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Халг Банк" за 2017 год еще раз подтверждают ведущие позиции Банка в банковском секторе Азербайджана. "Халг Банк" входит в тройку банков-лидеров страны. Данные успехи – это итог совместной деятельности лояльных клиентов, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной стратегии управления Банком. "Халг Банк" и дальше продолжит стабильное развитие и финансовый рост.