Завершается второй этап восстановления села Джоджуг Марджанлы

2017-10-19 18:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Второй этап восстановительных работ, проводимых в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, строительство еще 100 домов и другой инфраструктуры подходят к концу.

Об этом сказал в четверг на заедании коллегии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев вице-премьер Азербайджана, председатель госкомитета Али Гасанов.

Назвав восстановление Джоджуг Марджанлы началом Великого возвращения, Али Гасанов сказал, что этому историческому событию еще раз было уделено особое внимание в выступлении Президента Азербайджана на последнем заседании Кабмина, и второй этап восстановительных работ, проводимых сейчас в селе, осуществляется по поручению и под контролем Президента Ильхама Алиева.

«Самое главное, что в результате успешной идеологической политики главы государства весь мир проинформирован о селе Джоджуг Марджанлы, о его оккупации и разрушении, о том, что село уже освобождено от оккупации и восстанавливается», - сказал Гасанов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июня 2017 года подписал распоряжение о мерах по продолжению восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

На втором этапе строительно-восстановительных работ в Джоджуг Марджанлы строятся еще 100 домов и другие объекты социальной инфраструктуры.

Отметим, что на первоначальном этапе на территории площадью 10 гектаров были проведены широкие строительно-восстановительные работы и работы по благоустройству и созиданию, построено 50 частных жилых домов общей площадью 3850 квадратных метров, общеобразовательная школа на 96 мест, мечеть, электроподстанция, гидрометеорологическая станция, проведены газовые, электрические коммуникации, линия питьевой воды, проложена автомобильная дорога протяженностью девять километров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)