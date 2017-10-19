AZAL вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана

2017-10-19 18:32 | www.apa.az | 3



Впервые в Азербайджане частный и государственный сектор вступили в партнерство для развития сектора туризма. Национальный авиаперевозчик Азербайджана вступил сегодня в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA).



Как передает АПА-Экономикс, соглашение подписали вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии», исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AZTA Нахид Багиров.



Это первый опыт вступления в состав членов авиакомпании – до сих пор в состав членов ассоциации туризма Азербайджана входили туристические компании и отели. AZAL вступает в состав членов, параллельно в состав правления AZTA, где будет координировать деятельность авиационного транспорта.



Деятельность AZAL в Ассоциации туризма Азербайджана означает формирование в стране трехстороннего координирования деятельности основных участников туристической индустрии – это туркомпании, отели и сфера авиации, без участия, которого невозможно обеспечить достойное качество.



Вступление авиакомпании AZAL в состав правления и членов Ассоциации туризма Азербайджана является достижением одних из целей, поставленных главой государства перед участниками туристического сектора для обеспечения развития и приведения в соответствие с международными стандартами.



Отныне, все три основных звена туристической индустрии будут вести координированную деятельность, которая обеспечит не только приток туристов в Азербайджан, но также позволит обеспечить развитие всех направлений туризма, что станет дополнительным толчком для обеспечения занятости населения.