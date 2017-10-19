МИД Азербайджана посоветовал руководству Армении прочитать резолюции СБ ООН

2017-10-19 18:53 | www.apa.az | 4

«Руководству Армении было бы полезно прочитать резолюции Совета Безопасности ООН в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом».



Об этом АПА сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя озвученное на 4-ом Форуме армян Европы министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявление о том, что якобы Нагорный Карабах не принадлежит Азербайджану.

Х. Гаджиев сказал, что в этих резолюциях СБ ООН осудил оккупацию территорий Азербайджана, подтвердил территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил : «В резолюциях еще раз подтверждено, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Для министра иностранных дел Армении было бы хорошо, если бы он не повторял эти глупости и хотя бы старался вести себя профессионально. Сожалеем, что Армения, целенаправленно и намеренно демонстрируя невежество, наряду с созданием негативного опыта, вводит в заблуждение граждан Армении и диаспору».