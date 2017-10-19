Глава ИВ Агдамского района вызван в суд

2017-10-19 13:25 | www.oxu.az | 4

Бакинский суд по тяжким преступлениям вызвал на судебный процесс главу ИВ Агдамского района Рагуба Мамедова в связи с уголовным делом обвиняемого в мошенничестве Тейлора Ибрагимова (Тейлора Фатишоглу).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Р. Мамедов признан свидетелем по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Тейлора Фетишоглу.

Т. Ибрагимов несколько раз подавал ходатайство, чтобы Р. Мамедов был вызван на суд. Он заявил, что Р. Мамедов выступал в качестве посредника в этом деле.

Отметим, Т. Ибрагимов пообещал потерпевшему Джафару Гашимову, что устроит его директором в одну из школ Агдама и путем мошенничества присвоил его 15500 манатов. Другому потерпевшему Зауру Мамедову он пообещал устроить в ГНКАР (SOCAR) и присвоил его 13000 манатов.

В отношении обвиняемого в совершении мошенничества против 20 лиц на общую сумму 100000 манатов возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК АР.

Т. Ибрагимов был пресс-секретарем в Москве бывшего президента Аяза Муталлибова.

A.M.