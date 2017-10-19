Состоялось заседание Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности

2017-10-19 18:55 | www.apa.az | 3

В Государственном нефтяном фонде Азербайджана состоялось заседание Государственной комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

Как сообщили АПА-Экономикс в комиссии, аудиторская компания Moore Stephens Azerbaijan представила участникам заседания проект отчета комиссии по прозрачности в добывающей промышленности за 2016 год. На заседании было принято решение о создании рабочей группы для подготовки отчета за 2016 год, в которую войдут представители комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, гражданского общества, местных и иностранных добывающих компаний.