Министр: «Увеличилось число прибывающих в Азербайджан на автобусах и автомобилях»

2017-10-19 19:49 | www.apa.az | 3

«Сегодня в самолетах AZAL пассажирам предлагаются различные издания. Я выступаю за то, чтобы в самолетах были даже небольшие сборники стихов азербайджанских поэтов, детских книг для ознакомления с азербайджанской культурой».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев. По словам министра, результаты девяти месяцев этого года показывают рост числа посетивших Азербайджан туристов на 21%: «Безусловно, развитие туризма невозможно без современных транспортных средств. Отрадно, что увеличилось число прибывающих в Азербайджан на автобусах и автомобилях. В ближайшее время будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и использование ее с целью туризма на повестке дня. Мы должны признать, что развитие туризма напрямую связано с воздушным транспортом. Воздушный транспорт в последнее время развивается не только в столице, но и в других городах».