Олимпийская чемпионка: Меня насиловали с 13 лет

2017-10-19 13:40 | www.oxu.az | 6

Чемпионка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике в составе сборной США Маккайла Марони рассказала о сексуальных домогательствах со стороны врача команды Ларри Нассара, продолжавшихся в течение семи лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Daily Mail.

21-летняя спортсменка рассказала в Twitter, что с 13 лет регулярно подвергалась насильственным действиям.

«Я мечтала поехать на Олимпиаду, и то, что мне пришлось ради этого терпеть, было излишним и отвратительным», - написала она.

Ларри Нассар, долгое время работавший физиотерапевтом в сборной США по спортивной гимнастике, в августе 2016 года стал одним из фигурантов дела о сексуальном насилии над спортсменками. После громкого скандала специалист был уволен.

Нассара заключили под арест после того, как в июле этого года он был признан виновным в хранении детской порнографии. В тюрьме в Мичигане он ожидает судебного разбирательства по поводу обвинений в совершении насильственных действиях сексуального характера. Жертвами действий Нассара себя считают более 125 женщин.

На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Маккайла Марони выиграла золотую медаль в командных соревнованиях и серебряную — в опорном прыжке. В 2016-м американка завершила спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Э.А.

