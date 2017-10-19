Эльмар Гасымов встретился с ректором Ближневосточного Технического Университета

2017-10-19 18:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов посетил с визитом Ближневосточный Технический университет (ODTÜ) в Турции, говорится в сообщении БВШН, распространенном в четверг.

Во время визита Эльмар Гасымов и принимавший участие в поездке проректор БВШН по общим вопросам Рашад Гасанов провели встречу с руководством университета, в которой приняли участие ректор ODTÜ, профессор Мустафа Вершан Кек и проректоры – профессор Дилек Санин, профессор Мехмет Зейрек и профессор Мелиха Алтунишик.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с перспективами налаживания сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями. Была достигнута договоренность об открытии в БВШН новых кафедр на основе кафедр Ближневосточного Технического университета, где ведется обучение по специальностям «Инженер по электротехнике и электронике» и «Инженер-компьютерщик». На встрече также обсуждалась возможность реализации совместной программы «двух дипломов» и программы обмена студентов двух вузов.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов пригласил ректора ODTÜ, профессора Мустафу Вершана Кека посетить Высшую школу в ближайшее время. Руководители турецкого университета высоко оценили успехи БВШН, достигнутые за короткое время, и выразили интерес к более подробному знакомству с деятельностью Бакинской Высшей школы нефти.