Правительство Испании заявило о приостановлении каталонской автономии

2017-10-19 13:50 | www.oxu.az | 3

Совет министров Испании соберется в субботу на экстренное заседание, чтобы начать применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении правительства.

Указывается, что экстренное заседание пройдет в субботу, на нем будут приняты меры, чтобы передать вопрос на рассмотрение Сената с «целью защитить интересы испанцев, в том числе жителей Каталонии, и восстановить конституционный порядок в автономном сообществе».

В заявлении говорится, что глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отказался выполнить требования, которые ему выдвинул премьер Испании Мариано Рахой — «ясно и четко» объяснить, провозглашена ли независимость атомного сообщества, и восстановить конституционный порядок.

Правительство Испании заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии. Правительство использует все возможности, которые у него есть, чтобы «восстановить как можно раньше законность и конституционный порядок, восстановить мирное сосуществование между гражданами и остановить экономическое ухудшение, к которому приводит нестабильная юридическая ситуация в Каталонии».

В 10.00 четверга истек срок, в течение которого председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость автономного сообщества.

В своем послании он заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании «остается в силе». Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

A.M.