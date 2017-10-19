НСТР: В шоу «Maşın» нарушений закона не выявлено

2017-10-19 14:00 | www.oxu.az | 3

«НСТР держит в центре внимания вопрос ведения всех передач на телевидении в рамках национально-культурных ценностей. Иногда на частных каналах эти ценности игнорируются, происходят нежелательные случаи».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил председатель НСТР Нушираван Магеррамли.

В ответ на вопрос о шагах в связи с телепередачей шоу «Maşın», которая транслируется по телеканалу ATV, Н.Магеррамли сказал: «Мы хотели бы, чтобы во всех шоу защищались национально-культурные ценности. Если в шоу «Maşın» будут правонарушения, то мы примем серьезные меры. Сейчас нарушений закона не выявлено. К сожалению, уровень передач на низком уровне, однако противозаконного в этом ничего нет. Следует стараться готовить качественные передачи».

A.M.