Президент Ильхам Алиев удостоил группу энергетиков почетных званий и наград

2017-10-19 18:57 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы энергетиков медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в области энергетики в стране.
Согласно распоряжению, медалью "Терегги" поручено наградить:
Aбдуллаева Салеха Фазиль оглу
Бабаева Азера Мешадибаба оглу
Байрамова Араза Иса оглу
Байрамова Арифа Гахраман оглу
Эфендиева Акифа Аладдин оглу
Алиева Эльчина Фазиль оглу
Алиева Солтана Теймур оглу
Kяльбиева Рамиза Кяльби оглу
Kеримова Алекбера Мехди оглу
Kеримова Ильгара Икрам оглу
Гарибзаде Парвиза Гашам оглу
Гулиева Абаса Ягуб оглу
Гулиева Мехмана Шикар оглу
Maнaфoва Сулеймана Исмаил оглу
Mеликова Джамиля Ахмед оглу
Mамедова Ровшана Мамед оглу
Mурсалиева Амиля Баламехти оглу
Oруджeва Намига Гариб оглу
Рагимова Тогрула Азим оглу
Самедова Азада Махмуд оглу
Самедова Ахмеда Самед оглу
Сулейманова Фазаила Имамали оглу
Зейналова Сахиба Сафарали оглу.
Также глава государства подписал распоряжение о присвоении Рахманову Нариману Рахмановичу почетного звания "Заслуженный деятель науки", Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу, Гафарлы Этибару Мамед оглу, Рамазанову Газанфару Чобан оглу и Тагиеву Садиру Садыг оглу - почетного звания "Заслуженный инженер".