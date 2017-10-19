Трампа заподозрили в подмене жены – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-19 14:10 | www.oxu.az | 4

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он появился на телевидении не со своей женой, а с ее двойником, передает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail.

В Сети разгорелся настоящий ажиотаж, и пользователи стали гадать, действительно ли на кадрах изображена "фейковая Меланья" с накладным носом.

"Это не Меланья. Одна лишь мысль о том, что они зашли так далеко и попробовали нас уверить, что это - она, кажется сумасшедшей. Интересно, что еще является ложью?", - написал один из пользователей в твиттере.

Приверженцы теории заговора, которых заинтересовала эта ситуация, детально изучили видео и подтвердили, что рядом с президентом находится совершенно другой человек, у которого промимо накладного носа еще и другая форма подбородка. Большие очки двойника первой леди также вызывают подозрения. На фоне общего ажиотажа в Сети даже появился хештег Fake Melania.

Н.О.