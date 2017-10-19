Рамазан Абдулатипов назначен спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству со странами Каспия

2017-10-19 20:16 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия.

Как сообщает московский корреспондент АПА, соответствующий указ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.

Отметим что, 3 октября президент РФ принял отставку 71-летнего Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Владимира Васильева, бывшего до этого вице-спикером Госдумы и председателем парламентской фракции "Единой России".