Отец таксиста-армянина тоже убивал людей в Москве

2017-10-19 14:30 | www.oxu.az | 3

Московские полицейские задержали отца таксиста Ваагна Карапетяна, который подсыпал в воду пассажирам отравляющее вещество.

Как передает Oxu.Az, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что его задержали за аналогичные преступления.

"Полицейские задержали отца таксиста, который отравлял своих пассажиров. Мужчина задержан за кражу мобильного телефона, который он забрал у жертвы аналогичным образом, как делал его сын, то есть подсыпал в воду пассажиру отравляющее вещество", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания. Как установили полицейские, ночью потерпевший, чтобы добраться до места жительства сел в машину к незнакомому человеку - во время поездки ему захотелось пить, а водитель предложил ему воды. После того, как он сделал несколько глотков, ему стало плохо, он потерял сознание. Когда мужчина очнулся, то он оказался уже дома и обнаружил пропажу мобильного телефона.

Как пояснил потерпевший, он самостоятельно дошел от машины до квартиры, но данного момента не помнит. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в противоправном деянии - им оказался 53-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли 20 мобильных телефонов, более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата, 98 наручных часов", - сказали в пресс-службе полицейского главка, отметив, что возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал 29-летнего Ваагна Карапетяна по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в разбое. Он, как и его отец, давал пассажирам воду с отравляющими веществами и похищал у них ценные вещи. По информации российских СМИ, он может быть виновен в убийстве более ста человек. У него в квартире также было обнаружено более 100 пар часов, похищенных, как предполагается, у потерпевших.

Н.О.