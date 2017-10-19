В Ливане спецслужбы задержали террористов ИГ

2017-10-19 19:52 | www.trend.az | 3

Силы безопасности Ливана сообщили в четверг, что обезвредили ячейку террористической организации "Исламское государство", которая планировала теракты в казино, ночных клубах и штабе одной из ливанских партий, передает РИА Новости.

"В рамках упреждающей борьбы с терроризмом в районе Хасбайя была задержана ячейка из четырех сирийцев, которые вели наблюдение за стратегическими позициями, намереваясь провести серию взрывов в Ливане", - говорится в заявлении главного управления сил безопасности Ливана, поступившим в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что глава ячейки признал, что создавал в социальных сетях группы в поддержку ИГ и распространял инструкции по изготовлению мин и поясов со взрывчаткой. По данным силовиков, задержанный контактировал с террористическими группировками в Сирии, Ираке и расположенном в Ливане палестинском лагере беженцев Айн аль-Хильва.

Как заявили службы безопасности, террористы признали, что готовились провести террористические атаки на одну из ливанских политических партий, казино Ливана (Casino du Liban) и несколько ночных клубов.

Ранее сообщалось, что ливанские спецслужбы продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране. В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой".