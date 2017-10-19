В Баку сносят балконы домов – ФОТО

2017-10-19 14:44 | www.oxu.az | 4

На центральных улицах Баку сносятся балконы многоэтажных зданий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, работы производятся на территории Насиминского и Хатаинского районов.

В заявлении Report заведующий хозяйственным отделом Насиминской районной ИВ Искендер Сафаров отметил, что изжившие срок эксплуатации и аварийные балконы сносятся и заменяются на новые.

По его словам, на данный момент производится ремонт в зданиях на пересечении улиц Самеда Вургуна и Диляры Алиевой, Рашида Бейбудова, 28 Мая, проспекте Азадлыг и улице Низами: «Речь не идет о ликвидации балконов в каком-либо здании. Просто, устанавливаются новые, так как срок эксплуатации многих балконов истек. Работы по сносу производятся строительными компаниями, согласно соответствующему указанию Кабинета министров».

В интервью Report заведующий общественно-политическим отделом и отделом гуманитарных вопросов Хатаинской районной ИВ Панах Иманов заявил, что за последние 5 лет на центральных улицах района - улицах Юсифа Сафарова, Афияддина Джалилова, при въезде на проспект Нобеля капитально отремонтирован фасад 20-ти зданий, обновлено 470 балконов:

«Процесс до сих пор поэтапно продолжается. Подготавливаются новые чугунные каркасы. Аварийные балконы полностью сносятся и заменяются на новые. Естественно, работы являются составной частью ремонта фасадов».

П. Иманов подчеркнул, что на данный момент ремонтные работы также продолжаются на улицах Афияддина Джалилова и Мехди Мехдизаде: «В целом производится ремонт 40 балконов».

Было отмечено, что работы планируется завершить до конца года.

A.M.

