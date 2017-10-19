Макрон призвал МАГАТЭ следить за соблюдением иранской сделки

2017-10-19 19:58 | www.trend.az | 4

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал МАГАТЭ контролировать выполнение положений сделки по Иранской ядерной программе, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

"Президент республики Эммануэль Макрон принял генерального директора МАГАТЭ Юкию Амано.Он призвал МАГАТЭ следить за соблюдением положений соглашения по Иранской ядерной программе во всех его измерениях", - написано в коммюнике.

Также Макрон заявил о "приверженности Франции рамкам, установленным Венским соглашением".

"Макрон отметил поддержку Францией необходимых действий МАГАТЭ и его генерального директора, в частности, по продвижению эффективного и безопасного использования атомной энергии, проверок деятельности и объектов в рамкам реализации режима нераспространения ядерного оружия, а также по техническому и научному взаимодействию", - отмечают в администрации президента Франции.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.