Бакинский метрополитен сделал заявление в связи с игрой «Карабаха»

2017-10-19 14:50 | www.oxu.az | 3

"18 октября в связи с матчем «Карабах» - «Атлетико» на Бакинском Олимпийском стадионе, Бакинский метрополитен перевез на 55 тыс. пассажиров больше по сравнению с прошлыми днями".

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, плотность пассажиропотока в основном наблюдалась на станции «Кероглу»: «Большинство пассажиров было перевезено после 17:00. Это связано с игрой. Серьезных проблем не было, так как сотрудники метрополитена работали в усиленном режиме. Плотность возникала в основном около 6 часов вечера. Это было связано как с часом пик, т.е. люди возвращались домой после работы, так и с матчем «Карабах» - «Атлетико». Несмотря на это, серьезных неудобств не было».

Н.Пашаев заявил, что частичная плотность возникла и по завершении игры:

«Тому были две причины: во-первых, отсутствие проездных карт у большинства пассажиров, которые стояли у турникетов, ожидая, пока их кто-нибудь пропустит, а во-вторых, у многих обладателей карт закончились деньги на балансе, и они встали в очередь для «дозаправки». Все это помешало движению пассажиров. Поэтому просим пассажиров, идущих на такие мероприятия, приходить подготовленными, чтобы проблем не возникало».

Напомним, что после матча «Карабах» - «Рома» 27 сентября на станцию «Кероглу» за час вошли 25 тыс. пассажиров, что стало причиной давки.

Э.А.

