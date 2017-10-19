Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом

2017-10-19 14:55 | www.oxu.az | 4

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что телеведущая Ксения Собчак не обладает достаточным опытом, чтобы претендовать на президентское кресло.

Как передает Oxu.Az, его слова приводит РИА Новости в четверг, 19 октября.

«Конечно, можно выдвигаться, но понятно же, что должен быть определенный набор качеств, должна быть за спиной какая-то историческая эпоха… Нужно работать на разных работах, нужно на выборах быть. Она на каких выборах была? Ни на каких и никогда, никто за нее не голосовал», - сказал либерал-демократ на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Политик подчеркнул, что страной должны управлять специалисты. «Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов», - сказал он.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента накануне вечером. Она подчеркнула, что ответственно относится к любым действиям на общественном поприще.

Н.О.