Голландские власти освободили названого брата Ровшана Ленкоранского

2017-10-19 15:10 | www.oxu.az | 4

Криминальный авторитет, чеченец Хамзат Гастамиров, известный как Шейх Хамзат, и его подручные 18 октября освобождены голландским судом под залог и поручительство трех бизнесменов — исправных налогоплательщиков.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник, приближенный к криминальным кругам.

За свое освобождение Гастамиров внес в суде 3,6 миллиона евро.

Ранее Sputnik сообщал, что голландские власти обвинили Гастамирова в использовании поддельного паспорта и незаконном ношении огнестрельного оружия. При задержании у Гастамирова были обнаружены и изъяты один пистолет, поддельный паспорт на имя гражданина Болгарии Петера Стойкова, банковские карты, три мобильных телефона и часы марки Franck Muller стоимостью в 85 тысяч евро. Кроме того, у других задержанных правоохранители обнаружили шесть пистолетов и четыре автомата типа Калашников.

"Смотритель общеевропейской воровской кассы" пропал из виду 22 августа — сразу после вылета из Азербайджана, куда он приезжал посетить могилу убитого в Стамбуле год назад в ночь с 17 на 18 августа 2016 года "вора в законе" Ровшана Джаниева (Ровшана Ленкоранского).

Поначалу информации о месте нахождения "вора в законе" не было и представители криминального мира терялись в догадках, высказывая мнения о том, что Гастамиров был задержан в Азербайджане спецслужбами. Однако, спустя некоторое время стало известно, что Шейха Хамзата и 13 человек, среди которых восемь телохранителей, задержали рядом с амстердамским аэропортом Схипхол. Предполагается, что Гастамирова и его людей голландским властям сдали враги Ровшана Ленкоранского, знавшие об их нахождении на территории Амстердама.

В среду Гастамиров вылетел в Германию, где он проживает последние годы.

Э.А.

