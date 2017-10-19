Граждане Армении среди кандидатов от «Грузинской мечты» – ФОТО

2017-10-19 15:16 | www.oxu.az | 3

Оппозиционная грузинская политическая партия «Европейская Грузия» обвинила правящую «Грузинскую мечту» в нарушении избирательного законодательства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиорги Канделаки сказал на брифинге, что среди мажоритарных кандидатов правящей партии по муниципалитету Ахалкалаки Карапет Палоян, Эдуард Элизян и Эдик Берикян – граждане Армении:

«Согласно законодательству, граждане иностранных стран не могут участвовать в выборах. Мы требуем у правящей партии отозвать эти кандидатуры».

Г.Канделаки представил копии армянских паспортов этих лиц.

В «Грузинской мечте» пока никак не прокомментировали произошедшее.

Н.О.

