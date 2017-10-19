Нуширеван Магеррамли обратился к нарушителям норм языка

2017-10-19 15:24 | www.oxu.az | 3

«Сохранение норм литературного языка – долг каждого гражданина».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Национального совета телерадиовещания Нуширеван Магеррамли.

Н.Магеррамли заявил, что каждый должен в совершенстве владеть родным языком:

«Каждый их нас изучал в школе предмет «азербайджанский язык». Поэтому нельзя разговаривать с акцентом, на диалектах, надо сократить до минимума употребление заимствованных слов. Основная работа в этом деле ложится на интеллигенцию, НПО, вообще, на активную часть населения. Если мы живем на родной земле, в Азербайджане, то должны работать над развитием нашего языке, а не ослаблять его».

Н.Магеррамли заявил, что еще не ознакомился с проектом института языкознания НАНА, предусматривающего административные штрафы за нарушение норм литературного языка:

«Когда ознакомлюсь с этим проектом, то смогу высказать свое мнение».

A.M.

