Пентагон уберет антивирус "Касперского" из всех своих информационных систем

2017-10-19 20:51 | www.trend.az | 3

Помощник министра обороны по внутренней безопасности Кеннет Рапуано заявил, что Пентагон распорядился убрать антивирус "Лаборатории Касперского" из всех своих информационных систем, передает в четверг РИА Новости.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Мы проинструктировали убрать Kaspersky из всех информационных систем Пентагона", - сказал он, выступая на слушаниях по кибербезопасности в сенате.

В свою очередь, и.о. замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс пояснил, что процесс отказа от продуктов Касперского не такой быстрый и простой.

"Вы не можете просто вырвать систему, есть определенные слабые места, которые могут появиться при простом отключении важного антивирусного продукта", - сказал он, отметив при этом, что необходимо найти эффективную замену данному продукту.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что компания продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности американским потребителям.

Ранее в интервью РИА Новости Евгений Касперский сообщил, что американский рынок является стратегическим, компания не намерена уходить с него из-за запрета на использование ее продукции в госучреждениях страны, но поменяет свою стратегию развития в США.

Также Касперский отмечал, что надеется вернуться к работе с ведущим сетевым магазином электроники и программного обеспечения в США Best Buy, когда улягутся политические страсти. В начале сентября стало известно, что ретейлер больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского".

Представитель ретейлера тогда заявлял, что решение связано с сообщениями СМИ и действиями конгресса США.