На обложке нового номера Playboy разместили фотографию Хью Хефнера

2017-10-19 15:27 | www.oxu.az | 3

На новую обложку журнала Playboy поместили фотографию основателя издания Хью Хефнера, который скончался 28 сентября в возрасте 91 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на People, он стал первым человеком, который за всю историю журнала появился на обложке без сексуальной партнёрши.

Сообщается, что чёрно-белая фотография сделана в 1965 году, а новый номер глянца посвящён жизни американской иконы.

Подпись к изображению, которое появилось в аккаунте журнала в "Инстаграме", гласит, что ноябрьский-декабрьский номер Playboy является прелюдией к специальному трибьют-выпуску, в котором будет более ста страниц.

Напомним, основатель империи Playboy умер от остановки сердца, которая была вызвана тяжело протекающей инфекцией. Как ранее писал Лайф, про Хефнера будет снят биографический фильм. Главную роль в нём сыграет американский музыкант и актёр Джаред Лето.

A.C.

