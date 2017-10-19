Facebook рассекречивает профили проституток и порноактрис

2017-10-19 15:33 | www.oxu.az | 4

Порноактрисы, проститутки и другие представители секс-индустрии обнаружили, что Facebook находит их реальные аккаунты, которыми они пользуются за пределами работы, и предлагает связаться с клиентами.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет New York Post.

Это вызвало опасения среди пользователей. Дело в том, что некоторых из них могут арестовать, а другим начнут надоедать клиенты. Ранее сотрудники интим-сферы без проблем избегали этого, используя два аккаунта: один — для работы, а другой — для личной жизни.

Первой, кто обратил на эту проблему внимание общественности, стала порномодель Эла Дарлинг. По её словам, секретную учётную запись рекомендовали её поклонникам через функцию "Люди, которых вы можете знать".

" Мы живём в эпоху, когда вы можете использовать личную информацию людей против них самих", - отметила она.

Как именно были раскрыты "возможные знакомства" Дарлинг, не сообщается. Представители соцсети не раскрывают методов обработки персональной информации.

A.M.

