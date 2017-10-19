Партия Саакашвили объявила о продолжении акции протеста в Киеве

2017-10-19 21:13 | www.apa.az | 5

Партия экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении организаторов акции.

"Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняла решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения акции протеста, все остальные участники протеста продолжают добиваться выполнения наших совместных требований собственными методами", — зачитал заявление организаторов общественный активист Александр Леменов.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.