В Харькове внедорожник въехал в толпу: есть погибшие – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-19 15:36 | www.oxu.az | 4

Ночью в центре Харькова девушка убила и покалечила более 10 человек.

В среду, 18 октября, в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошла страшная трагедия, сообщает Оxu.Az со ссылкой ru.tsn.ua.

Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Алена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил толпу.

Алена является приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун", а также председателя правления и генерального директора ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет".

В 2012 году он даже был награжден государственной премией в области науки и техники.

Сама девушка учится в Харьковском национальном университете имени Каразина.

23:39 (18.10.2017)

Внедорожник въехал в толпу в центре Харькова, погибли шесть человек, говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «112 Украина», авария произошла 18 октября, в 20:45 по местному времени на улице Сумской. В результате происшествия погибли шесть человек, столько же ранены, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

На место происшествия выехало руководство харьковской милиции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

A.M.