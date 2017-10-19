Ирак предостерег иностранные компании от контрактов с Курдистаном

2017-10-19 15:40 | www.oxu.az | 4

Министерство нефти Ирака предостерегло иностранные компании от заключения каких-либо сделок по нефтяным и газовым месторождениям с властями Иракского Курдистана, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Безответственные заявления некоторых чиновников в Ираке и за его пределами, а также иностранных компаний по поводу их намерений заключить нефтяные контракты с той или иной стороной в пределах Ирака без уведомления федерального правительства или министерства нефти считаются грубым вмешательством во внутренние дела Ирака, нарушением его национального суверенитета и явным нарушением международных норм», - сказано в заявлении.

В свою очередь министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби подтвердил, что только федеральное правительство и министерство нефти являются уполномоченными органами, имеющими право заключать контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара совместно с Багдадом и Тегераном планирует перекрыть поставки нефти через Иракский Курдистан.

Н.Г.

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