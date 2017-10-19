Путин не видит альтернативы ООН

2017-10-19 21:27 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Организации объединенных наций с ее универсальной легитимностью на сегодняшний день нет.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по его словам, всемирная организация "с ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, и всеобщая задача – повышать ее авторитет и эффективность".

"ООН нет альтернативы сегодня", — подчеркнул российский лидер, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай".