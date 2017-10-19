Неделя ООН пройдет в Азербайджане

2017-10-19 15:46 | www.oxu.az | 4

Неделя ООН пройдет в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представительства ООН в Азербайджане.

Сообщается, что в связи с 25-летием партнерства в стране пройдет ряд мероприятий.

Так, 24 октября в Баку состоится презентация книги, посвященной 25-летию партнерства Азербайджана и Организации Объединенных Наций. В книгу включена информация об основных вехах сотрудничества с 1992 по 2017 годы, а также архивные фотографии. В тот же день в Баку будет организована фотовыставка на соответствующую тему.

Кроме того в ряде высших учебных заведений Азербайджана, как в Баку, так и регионах страны будут организованы лекции и информационные сессии, посвященные сотрудничеству Азербайджана и ООН. Они пройдут в Университете АДА, Азербайджанском университете языков, Бакинском государственном университете, Гянджинском государственном аграрном университете и др.

Н.О.