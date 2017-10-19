Глава Генштаба Ирана на переговорах с Асадом

2017-10-19 16:09 | www.oxu.az | 3

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери в сопровождении делегации встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения стран, в первую очередь, военное сотрудничество, сообщает Оxu.Az со ссылкой на сайт пресс-службы сирийского лидера.

"Встреча… затронула продвинутый этап, на который вышли братские отношения Сирии и Ирана во всех областях, в первую очередь, военное сотрудничество, которое переживает качественное развитие в войне, которую ведут Сирия и ее союзники, в авангарде которых Иран, против терроризма", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Бакери передал Асаду послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с поздравлениями по случаю победы над терроризмом в Сирии.

Н.Г.