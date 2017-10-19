Ученые раскрыли родословную знаменитых саблезубых "тигров"

2017-10-19 21:34 | www.trend.az | 3

Палеогенетики впервые извлекли обрывки ДНК из костей двух видов саблезубых кошек и выяснили, что их общий предок с домашними "мурками" жил примерно 20 миллионов лет назад, и что они вымерли совсем недавно, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology, передает РИА Новости.

"Наши коллеги недавно нашли на дне Северного уникальную окаменелость – останки саблезубого "тигра"-гомотерия, которые, как мы раньше считали, вымерли примерно 300 тысяч лет назад. Эта находка отодвинула время их вымирания как минимум на 100 тысяч лет. Вполне возможно, что им удалось "встретить" первых людей, мигрировавших в Европу как раз в то время", - рассказывает Йоханна Пайманс

из университета Потсдама (Германия).

Два вида саблезубых кошек, американские саблезубые "тигры"-смилодоны (Smilodon fatalis) и их евроазиатские "кузены" гомотерии (Homotherium serum), являются одними из главных "визитных карточек" ледникового периода и символами мегафауны, исчезнувшей в недавнем прошлом. И та, и другая кошка, как сегодня считают ученые, вымерли вместе с другими крупными животными той эпохи, чьим мясом они питались.

Несмотря на схожий внешний вид, большинство палеонтологов считает, что они были лишь очень далекими родственниками, чьи предки разделились еще до начала четвертичной эпохи. Точные оценки подобного рода, в силу отсутствия ДНК этих саблезубых кошек, были невозможны, что порождало ожесточенные споры среди ученых.

Пайманс и ее коллеги, в том числе российский биолог Геннадий Барышников из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге, приблизились к ответу на этот вопрос, успешно восстановив часть ДНК, сохранившейся в останках гомотерия, найденных на дне Северного моря у берегов Нидерландов в 2008 году.