Операция против террористов ИГ в Сирии скоро будет завершена - Лавров

2017-10-19 21:36 | www.trend.az | 4

Операция в Сирии против террористической группировки ИГ будет скоро завершена, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Ситуация в Сирию подходит к завершающему рубежу в том, что касается достижения окончательного успеха в борьбе с терроризмом", - сказал он в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По словам Лаврова, "усилиями всех тех, кто борется с ИГИЛ, "Джебхат-ан-Нусрой", удаётся добиться поражения террористов".

"Мне кажется, что все это в скором будущем будет завершено", - отметил глава МИД РФ.

Он также отметил, что Россия поддерживает активизацию политического процесса по урегулированию ситуации в Сирии.