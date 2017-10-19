Арестован представитель FETO в Азербайджане

2017-10-19 16:23 | www.oxu.az | 4

В Турции арестован представитель террористической организации FETO в Азербайджане Фарук Йылдыз, сообщает Оxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, задержанный в аэропорту по прилете в Анкару Ф.Йылдыз был сдан сотрудникам Управления по борьбе с терроризмом.

Затем он был доставлен в суд Анкары.

После дачи показаний суд вынес в отношении Ф.Йылдыза меру пресечения в виде ареста.

Напомним, Ф.Йылдызу принадлежит функционирующая в Азербайджане сеть магазинов Yıldız Elektrik.

Н.Г.