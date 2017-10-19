Илон Маск занялся торговлей бейсболками

2017-10-19 16:30 | www.oxu.az | 3

Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает HypeBeast.

Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Компания вложила в проект Маска два триллиона долларов. При этом, по данным издания, аксессуар можно купить за 20 долларов.

Отмечается также, что кепка регулируется с помощью застежки-липучки. Приобрести аксессуар можно на сайте The Boring Company.

Разрешение на строительство тоннеля правительство дало Маску 20 июля. Работа над тоннелем будет идти параллельно проекту в Лос-Анджелесе от офиса SpaceX, который он начал в январе этого года.

Н.О.