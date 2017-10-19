Лейла Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане – ФОТО

2017-10-19 16:36 | www.oxu.az | 3

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане, представителем-резидентом Программы развития ООН (ПРООН) и Фонда народонаселения ООН Гуламом Исхагзаи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в четверг в Фонде.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении и еще большем усилении сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, последовательного развития и т.д.

Н.О.

