Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

2017-10-19 21:46 | www.apa.az | 3

В Загребе продолжается чемпионат мира по дзюдо среди молодежи. Как передает АПА, во второй день выступили 7 дзюдоистов из Азербайджана. Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль, победив последовательно соперников из Японии, Италии, Казахстана, Грузии и Турции.

В женском зачете в весе до 52 кг Назакят Азизова, уступив японке, завоевала бронзу. Она смогла одержать победу над соперницами из Марокко, Испании, Румынии и Монголии.

В первый день серебро завоевали Натик Гурбанлы (55 кг) и Карамат Гусейнов (60 кг).