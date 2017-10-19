В Киеве участники акции проводят пикет у здания администрации президента

2017-10-19 22:09 | www.apa.az | 3

Участники акции протеста у Верховной рады пришли к зданию администрации президента Украины, где проводят пикет, к президенту направили делегатов, которые намерены передать Петру Порошенко депутатский проект закона о создании антикоррупционных судов на Украине. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники пикета спели гимн Украины и сейчас скандируют лозунг "Банду долой". Проход к администрации президента перекрыт шеренгами правоохранителей. Активисты не пытаются идти на штурм.

Группа парламентариев во главе с депутатом от фракции "Самопомощь" Егором Соболевым отправилась к президенту передать требования митингующих по антикоррупционным судам. Они будут требовать от Порошенко уже в четверг от своего имени, как этого требует законодательство, внести на рассмотрение Рады законопроект, разработанный депутатами.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.