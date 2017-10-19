Чавушоглу о депутате, поддержавшем антиазербайджанскую резолюцию в ПАСЕ

2017-10-19 16:50 | www.oxu.az | 3

"Мы резко осуждаем поддержку в Парламентской Ассамблее Совета Европы документа против Азербайджана членами турецкой делегации в ПАСЕ, депутатами от оппозиционной партии Республиканская народная партия (CHP) Денизом Байкалом, Ильханом Кесиджи и Айше Гюльсун Бильгехан".

Как передает Oxu.Az, об этом в заявлении турецкому бюро Report сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, один из этих парламентариев признался, что совершил ошибку, то есть в письменной форме обратился в соответствующие структуры, отметив, что невзначай проголосовал за документ, который был против Азербайджана.

М.Чавушоглу сказал, что подобное происходило в ПАСЕ и раньше. Глава МИД подчеркнул, что в данной структуре имеются определенные политические группы и подобные шаги принимаются под их давлением:

"Однако, это - национальные вопросы. Мы должны проявить к относящемуся к Азербайджану вопросу ту же чуткость, что и при вопросе, связанном с Турцией. Поэтому, мы не можем рассматривать этот вопрос как исходящий с политической позиции или идеологии. Неправильно действовать, придерживаясь принципа "Так хотят мои представители в ПАСЕ и я проголосую таким образом". Если между двумя братскими странами и существуют какие-либо проблемы, мы должны обсудить их и решить между собой. В любом случае мы не можем действовать сообща с врагами Азербайджана. Это - неправильный шаг. Мы не можем его принять и резко осуждаем. Мы осуждаем каждого, кто выступает против Азербайджана. Это всегда так было и будет".

Н.О.