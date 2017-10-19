В Баку обезвредили 99 преступных группировок

2017-10-19 16:55 | www.oxu.az | 3

Обнародована статистика преступлений, зафиксированных в этом году в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня на оперативном совещании, проведенном в Главном управлении полиции города Баку, было отмечено, что за 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 9.148 (в прошедшем году за аналогичный период 9.137) преступлений, совершенных в столице.

Из них 83,2% процента составили преступления, не представляющие общественной опасности и менее тяжкие, 16,8% - тяжкие и особо тяжкие преступления. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года попытки преднамеренного убийства уменьшились на 2,7 процента, преднамеренное нанесение тяжкого урона здоровью на 14,6 процента.

Было раскрыто 79,1 процентов преступлений (за аналогичный период прошлого года 78,5 процентов), тяжких преступлений 79,1% (78,1%)процентов, совершенных в невыясненной обстановке 69,4% (67,8%).

Из 1.316 преступлений против личности раскрыто 94,5 процента (95,7 процента), в том числе случаи умышленного убийства 95,5 процентов, попыток убийства 100 процентов.

Вместе с этим из 1.566 разыскиваемых в качестве обвиняемых, было поймано 66,5 процентов, из 600 разыскиваемых по совершению тяжелых и особо тяжких преступлений поймано 48,2 процента.

За период отчета выявлено 50 преступных групп, состоящие из 107 человек совершившие 60 случаев разбоя и ограбления, а также 49 преступных групп из 107 человек, совершившие 101 кражу из квартир.

По обнаруженным 628 (973) случаям, связанных с наркотиками, было изъято из незаконного оборота более 267 килограммов (+31кг 230 гр.) наркотических веществ.

Собрано 107 единиц огнестрельного оружия, 2.360 боевых патронов, 33 гранаты, изъято оперативным путем 54 единицы спрятанного и носимого огнестрельного оружия.

A.M.

