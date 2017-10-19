Россия готова вернуться к диалогу с Украиной, заявил Путин

2017-10-19 22:52 | www.apa.az | 4

Россия готова вернуться к конструктивному диалогу с Украиной, России не нужны никакие конфликты на границе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай" в четверг.

"Давайте вернемся к конструктивному, содержательному, субстантивному, как говорят дипломаты, диалогу. Мы готовы, с удовольствием это будем делать, и чем быстрее, тем лучше. Нам никакие конфликты на наших границах не нужны", — отметил Путин.

Он уточнил, что Россия хочет видеть в лице Украины дружественное государство.