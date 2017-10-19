В Киеве участники акции передали Порошенко свои требования

2017-10-19 23:09 | www.apa.az | 4

Группа депутатов в сопровождении участников акции протеста у Верховной рады передали президенту Украины Петру Порошенко через коменданта его администрации подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы он внес их на рассмотрение парламента. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.

"Комендант администрации президента сказал, что Порошенко на рабочем месте, мы передали законопроект об антикоррупционном суде, он должен его зарегистрировать и большинство в Раде должно за него проголосовать", — заявил Левченко, поддерживающий протест у Рады, участникам пикета после возвращения делегации из администрации президента.

После этого участники пикета без происшествий вернулись в палаточный городок у Рады, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее участники акции протеста пришли к администрации президента и направили к нему делегатов с намерением передать Порошенко депутатский проект закона о создании антикоррупционных судов на Украине.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Как заявлял общественный активист Александр Леменов, третий пункт требований митингующих о создании антикоррупционных судов был полностью провален.