Путин обвинил Европу в возникновении украинского кризиса

2017-10-20 00:32 | www.apa.az | 2

Европа виновата в сегодняшней ситуации на Украине, поскольку поддержала неконституционный захват власти, мяч на европейской стороне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"Вы сказали, что по мнению европейцев, мяч на российской стороне. А по нашему мнению, мяч как раз на европейской стороне, потому что именно благодаря такой неконструктивной позиции бывшего состава европейской комиссии ситуация дошла до государственного переворота", — сказал Путин, общаясь с участниками клуба.

Он отметил, что проблема была в заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом, после которой и возникли беспорядки, "поддержанные США", "Европой в полном объеме".

"Сегодняшняя ситуация — это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот террор", — добавил он.