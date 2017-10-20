В Грузии расстрелян азербайджанец- кандидат в депутаты

2017-10-20 00:34 | www.oxu.az | 4

В селе Гызылхаджилы Марнеульского района Грузии, где компактно проживают представители азербайджанской общины, расстрелян кандидат в депутаты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел 19 октября в вечерние часы.

Человеком, получившим ранение, оказался выдвинутый партией “Грузинская мечта-Демократическая Грузия”в члены районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхун Човдаров.

Инцидент произошел перед зданием предвыборной кампании партии в селе Гызылхаджилы.

Известно, что друзья Д.Човдарова Анар Мамишов, Вюгар Байрамов и его тесть Азад Чобанов также получили пулевые ранения.

О том, кто совершил нападение не сообщается. Раненые были срочно доставлены в больницу. Информации об их состоянии не поступало.

МВД Грузии ведет следствие по данному факту.

С.Б.

