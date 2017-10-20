Испанское издание назвало «Карабах» армянским клубом

2017-10-20 01:07 | www.oxu.az | 4

Грубую ошибку допустило известное испанское спортивное издание Mundo Deportivo.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на местные СМИ, в заметке о футболисте «Атлетико» Яннике Карраско испанское СМИ назвало азербайджанский футбольный клуб «Карабах» «армянским».

«Ребята «Чоло» (прозвище главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – прим.) сыграли вчера вечером против армянского «Карабаха» - соперника, который на бумаге казался вполне проходимым. Однако «Атлетико» не смог забить и во второй раз сыграл вничью в Европе, разозлив тем самым своих поклонников», - написано на страницах Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Карабах» - «Атлетико», состоявшийся в среду на Бакинском Олимпийском стадионе, завершился нулевой ничьей.

С.Б.

