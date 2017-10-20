Состоялись матчи группового этапа Лиги Европы – РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-10-20 01:42 | www.oxu.az | 4
Вчера прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Как передает Oxu.Az, в 12 группах состоялось 48 матчей.
Группа A
«Вильярреал» - «Славия П» 2:2 (2:2)
Голы: Нецид, 18 (0:1); Данни, 30 (0:2); Тригерос, 42 (1:2); Бакка, 44 (2:2)
Предупреждения: Сориано Р., 32; Герра Р., 83; Хауме Коста, 91 - Боржил, 92
«Астана» - «Маккаби Т-А» 4:0 (2:0)
Голы: Твумаси, 33 (пенальти) (1:0); Твумаси, 42 (2:0); Кабананга, 47 (3:0); Кабананга, 52 (4:0)
Предупреждения: Мужиков, 13; Шитов, 62 - Перец Д., 33; Блэкман, 41
Группа B
«Динамо» - «Янг Бойз» 2:2 (1:2)
Голы: Ассале, 17 (0:1); Мбокани, 34 (1:1); Ассале, 39 (1:2); Морозюк, 49 (2:2)
Предупреждения: - Фасснахт, 47; Мбабу, 54; Саного Жуниор, 62, 82
Удаления: - Саного Жуниор, 82 (второе предупреждение)
«Скендербеу» - «Партизан» 0:0 (0:0)
Предупреждения: Лилай, 39; Яшаница, 60; Мици, 93 - Тавамба, 34; Милетич Н.Г., 63; Тошич З., 93
Група C
«Брага» - «Лудогорец» 0:2 (0:1)
Голы: Моци, 26 (0:1); Лукоки, 57 (0:2)
«Хоффенхайм» - «Башакшехир» 3:1 (0:0)
Голы: Хюбнер, 52 (1:0); Амири, 59 (2:0); Шульц Н., 76 (3:0); Наполеони, 93 (3:1)
Предупреждения: Вагнер, 32; Гайгер, 55; Хюбнер, 74 - Фрей К., 50; Инлер, 55; Жуниор Кайсара, 57
Группа D
«Милан» - «АЕК» 0:0 (0:0)
Предупреждения: Локателли, 38 - Симоеш, 29; Манталос, 74
«Аустрия» - «Риека» 1:3 (0:2)
Голы: Гавранович, 21 (0:1); Гавранович, 31 (0:2); Фризенбихлер, 90 (1:2); Квржич, 93 (1:3)
Группа E
«Эвертон» - «Лион» 1:2 (0:1)
Голы: Фекир, 5 (пенальти) (0:1); Уильямс Э., 69 (1:1); Траоре Б., 75 (1:2)
«Аталанта» - «Аполлон» 3:1 (1:0)
Голы: Иличич, 11 (1:0); Шембри, 59 (1:1); Петанья, 64 (2:1); Фройлер, 66 (3:1)
Группа F
«Злин» - «Копенгаген» 1:1 (1:1)
Голы: Диоп Дам, 11 (1:0); Анкерсен, 19 (1:1)
«Шериф» - «Локомотив» 1:1 (1:1)
Голы: Миранчук Ан., 17 (0:1); Бадибанга З., 31 (1:1)
Группа G
«Лугано» - «Виктория» 3:2 (0:0)
Голы: Боттани, 63 (1:0); Карлиньос, 70 (2:0); Крменчик, 76 (2:1); Герндт, 88 (3:1); Бакош, 90 (3:2)
«Хапоэль Б-Ш» - «Стяуа» 1:2 (0:0)
Голы: Ньоэре, 70 (0:1); Ньоэре, 75 (0:2); Куэнка, 88 (1:2)
Группа H
«Црвена Звезда» - «Арсенал» 0:1 (0:0)
Голы: Жиру, 85 (0:1)
«БАТЭ» - «Кёльн» 1:0 (0:0)
Голы: Риос, 55 (1:0)
Группа I
«Коньяспор» - «Зальцбург» 0:2 (0:1)
Голы: Гульбрандсен, 6 (0:1); Даббур, 80 (0:2)
«Марсель» - «Гимарайнш» 2:1 (1:1)
Голы: Рафаэл Мартинс, 17 (0:1); Окампос, 28 (1:1); Лопес Максим, 76 (2:1)
Группа J
«Эстерсунд» - «Атлетик Б» 2:2 (0:1)
Голы: Адурис, 14 (0:1); Джеро, 52 (1:1); Эдвардс К., 64 (2:1); Уильямс И., 89 (2:2)
Предупреждения: Мучийби, 6; Сема, 55; Джеро, 72 - Кордоба Ин., 24
«Заря» - «Герта» 2:1 (1:0)
Голы: Силас, 42 (1:0); Зельке, 57 (1:1); Сваток, 79 (2:1)
Предупреждения: Силас, 4; Лунев, 77 - Зельке, 46; Майер Ар., 69; Ибишевич, 72
Группа K
«Ницца» - «Лацио» 1:3 (1:1)
Голы: Балотелли, 4 (1:0); Кайседо Ф., 5 (1:1); Милинкович-Савич, 65 (1:2); Милинкович-Савич, 89 (1:3)
Предупреждения: Менди Н., 78 - Луис Фелипе, 86
«Зюлте-Варегем» - «Витесс» 1:1 (1:1)
Голы: Кашия, 23 (автогол) (1:0); Брунс Т., 27 (1:1)
Группа L
«Зенит» - «Русенборг» 3:1 (1:0)
Голы: Ригони Э., 2 (1:0); Ригони Э., 68 (2:0); Ригони Э., 75 (3:0); Хелланн, 88 (3:1)
«Вардар» - «Реал Сосьедад» 0:6 (0:3)
Голы: Ойарсабаль, 12 (0:1); Виллиан Жозе, 34 (0:2); Виллиан Жозе, 43 (0:3); Виллиан Жозе, 55 (0:4); Виллиан Жозе, 59 (0:5); де ла Белья, 90 (0:6)