Состояние одного из 4-х растрелянных в Марнеули лиц тяжелое - ОБНОВЛЕНО

2017-10-20 02:25 | www.apa.az | 4
Состояние одного из 4 раненых в результате вооруженного нападения в селе Гызыхаджилы Марнеульского района Грузии тяжелое.
Как сообщает местное бюро АПА, планируется перевести его в одну из тбилисских больниц посредством реанимобиля.
В настоящее время перед марнеульской больницей наблюдается большое скопление людей.
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В Грузии неизвестные лица ранили из огнестрельного оружия кандидата от села Гызыхаджилы в муниципалитет Марнеульского района от правящей партии «Грузинская мечта» Джейхуна Човдарова и еще троих сопровождавших его лиц, по факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает местное бюро АПА, раненые, подвергнувшиеся вооруженному нападению у штаба правящей партии в селе, помещены в местную больницу и срочно прооперированы. У двоих из них ранения легкие.
Место происшествия посетил глава МВД Грузии Гиорги Мгебришвили. Министр выступит с заявлением в связи с инцидентом.