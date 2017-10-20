Советник Трампа обвинил Иран в контрабанде наркотиков из Афганистана

2017-10-20 02:39 | www.apa.az | 4

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в четверг обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в контрабанде наркотиков из Афганистана.

"КСИР использует трафик героина и опиума из Афганистана, чтобы обогатиться. Они отравляют мир и используют эти деньги, чтобы убивать". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Макмастер, выступая в "Фонде защиты демократий" в Вашингтоне.

По его словам, также КСИР, который он охарактеризовал как международную преступную сеть, занимается поставками "людей, оружия, топлива, денег и других незаконных товаров" в другие страны, чтобы "обогатить себя".

Ранее в октябре США внесли КСИР в список запрещенных организаций из-за обвинения в поддержке терроризма.