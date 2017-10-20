Киевские протестующие пришли к Порошенко и спели гимн Украины

2017-10-20 01:53 | www.oxu.az | 4

В Киеве протестующие во главе с несколькими депутатами Верховной Рады направились к зданию администрации президента Украины Петра Порошенко, где парламентарии передали ему текст законопроекта об антикоррупционном суде.

Как передаеn Oxu.Az, об этом сообщает «Левый берег».

Колонну протестующих возглавил депутат Егор Соболев, вместе с ним к зданию администрации отправились около 60 человек. Позже к ним присоединились депутаты Юрий Левченко и и Павел Костенко.

Депутаты зашли внутрь администрации Порошенко и, по их словам, передали текст законопроекта президенту страны. Протестующие в это время находились у здания администрации и пели гимн Украины. К ним присоединились еще около сотни активистов и один из лидеров «Руха новых сил» Давид Сакварелидзе.

Левченко сообщил протестующим, что Порошенко пообещал внести законопроект в Верховную Раду, после чего депутаты и активисты отправились обратно в палаточный лагерь возле здания парламента.

C.Б.

